- VOLUNTARI… „Ajungem MARI”, cel mai mare program educational pentru copiii institutionalizati din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor 30 de copii din Vaslui, Barlad si Negresti. Copiii au nevoie de 20 oameni buni care sa le devina prieteni, modele,…

- 60 de copii abandonați aflați in centrele din Buzau și Ramnicu Sarat au nevoie de 40 oameni buni care sa le devina prieteni, modele, pe care sa se bazeze in momente importante din viața lor. Acești oameni se pot implica devenind voluntari la organizația Ajungem MARI, cel mai mare program educațional…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor 60 de copii din Buzau și Ramnicu Sarat. Copiii au nevoie de 40 oameni buni care sa le devina prieteni, modele, pe care sa se bazeze…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor peste 3.000 de copii din Capitala și 24 de județe din țara.

- Comunicat de presa Fa bine ca sa fim bine! Ajungem MARI cauta 30 de voluntari care sa le fie alaturi copiilor abandonați. Termenul limita pentru inscrieri este 1 octombrie Dambovița, 7 august 2023. Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe…

- Ajungem MARI, cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din Romania, incepe o noua campanie de recrutare de voluntari care sa vina in sprijinul celor 280 de copii din Iasi, Pașcani și Verșeni. Copiii au nevoie de 50 oameni buni care sa le devina prieteni, modele, pe care sa se…

- La 9 ani de la inființare, Ajungem MARI iși propune sa aduca tot atația ambasadori-modele, pentru copiii instituționalizați. Celor 1.400 de voluntari din București și din țara li se alatura, acum, profesioniști cu realizari in domenii diverse.

- Copiii din centrele educaționale, aflate in administrarea Asociației Filantropia Ortodoxa Alba Iulia, au marcat Ziua Internaționala a sportului, celebrata anual pe data de 18 mai in cea de a doua saptamana din „Aventurile copilariei”. Astfel, activitațile desfașurate in perioada 15-19 mai, in centrele…