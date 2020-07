Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Umtiti, fundasul francez al echipei de fotbal FC Barcelona, s-a accidentat din nou la genunchiul stang si nu va evolua in meciul cu Villareal, de duminica, din La Liga, a anuntat vineri campioana Spaniei, citata de AFP. Fundasul de 26 de ani a mai avut probleme la genunchi dupa Cupa Mondiala…

- Premier League și Bundesliga și-au desemnat deja campioanele, astfel ca toți ochii se indreapta acum spre La Liga și Serie A. In ambele ligi vom asista la o cursa in doi, iar finish-ul se anunța spectaculos. Deschide cont la Superbet și prinde cea mai buna oferta pe meciurile din La Liga și Serie A…

- Se pregateste primul transfer major pe timp de pandemie. Sky Sports a anuntat ca Juventus e gata sa-i plateasca Barcelonei 80 de milioane de euro in schimbul lui Arthur. Brazilianul este vazut drept fotbalistul in jurul caruia Juventus isi poate reconstrui linia de mijloc.Brazilianul are 23…

- Relația dintre Lionel Messi (32 de ani) și Antoine Griezmann (29) este departe de a fi ideala. Presa din Spania a dezvaluit faptul ca cei doi au fost aproape de bataie la unul dintre antrenamentele Barcelonei! Conform Diario Gol, Messi și Griezmann au fost aproape de o altercație la unul dintre antrenamentele…

- Un tribunal spaniol a respins plangerea atacantului brazilian Neymar (PSG) contra fostului sau club FC Barcelona, pe care il acuza de neplata unui bonus, la semnarea unui nou contract, in valoare de 43,6 milioane euro, relateaza DPA. Neymar sustine ca gruparea catalan ii datoreaza suma respectiva pentru…

- Starul argentinian Lionel Messi, atacantul echipei FC Barcelona, se afla la cel de-al 12-lea sezon consecutiv in care reuneste sa inscrie cel putin 20 de goluri in prima liga a campionatului de fotbal al Spaniei, scrie cotidianul El Mundo Deportivo, citat de Agerpres . Decarul gruparii „blaugrana“ a…

- Ziua de 13 iunie 1943 ocupa o pagina importanta in istoria clubului Real Madrid. Atunci, echipa de Santiago Bernabeu a castigat cu 11-1 in returul din semifinalele Cupei Regelui, dupa ce, in meciul tur, Barcelona s-a impus cu 3-0. Real Madrid a pierdut insa finala, in fata celor de la Atheltico BilbLa…

- Afectata dupa ce fotbalul din Spania a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus din Spania, Barcelona vrea sa faca rost de bani și cedeaza drepturile asupra numelui stadionului „Camp Nou”. Alki David, cel care este interesat de afacere, a avut mai multe idei inedite, printre care aceea de a-și…