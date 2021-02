Stiri pe aceeasi tema

- 42.000 doze de vaccin Moderna vor ajunge vineri la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, fiind vorba de a treia tranșa. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestra, a transmis, joi, Comitetului…

- 42.000 doze de vaccin Moderna vor ajunge vineri la Institutul Național de Cercetare– Dezvoltare Medico–Militara „CANTACUZINO”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestra, au anunțat autoritațile. Dozele vor fi depozitate la Centrul…

- Cea de-a doua transa, de 21.600 doze de vaccin Moderna, ajunge sambata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ‘Cantacuzino’, potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. “Transportul este asigurat de firma producatoare,…

- A doua transa de vaccin Moderna, de 21.600 doze, soseste sambata in tara, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. ”Cea de a doua transa, de 21.600 doze de vaccin Moderna, va ajunge maine la Institutul National de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara…

- Cea de a doua tranșa, de 21.600 doze de vaccin Moderna, ajunge sambata, 30 ianuarie, la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „Cantacuzino”, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Transportul este asigurat de firma producatoare,…

- Primele doze de vaccin Moderna vor ajunge mâine, 13 ianuarie în România. Pentru început vor fi aduse 14.000 de doze la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „CANTACUZINO”. …

- Prima tranșa, de 14.000 doze de vaccin Moderna, va ajunge maine la Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare Medico–Militara „CANTACUZINO”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse la București pe cale terestra, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților…

- Primele 10.000 de doze de vaccin care vor ajunge in Romania vor fi distribuite in zece spitale din București și din țara, a anunțat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19. Comitetul Național de coordonare a activitaților de vaccinare are in vedere primirea…