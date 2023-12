Ajun de Crăciun, concert de colinde cu gazde și grupuri de colindători Concertul va avea loc duminica 10 decembrie de la ora 18.00 la sala de spectacole a Ansamblului Mureșul iar intrarea va fi libera. Ajun de Craciun, concert de colinde cu gazde și grupuri de colindatori at Sursa articolului: Ajun de Craciun, concert de colinde cu gazde și grupuri de colindatori Credit autor: Punctul. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural "Mihai Eminescu" din Targu Mureș va gazdui, in data de 17 decembrie, de la ora 19.00, Concertul de colinde in limba rromani "E Sento Rei" ("E Noapte Sfanta"), susținut de Corul barbatesc național "Speranța pentru gabori". Potrivit organizatorilor, evenimentul are urmatoarele coordonate:…

- Blaga Tunde la Miss Univers. Proba costumelor de baie și rochia de seara at Sursa articolului: Blaga Tunde la Miss Univers. Proba costumelor de baie și rochia de seara Credit autor: Punctul. Source

- Beneficiarii vor fi micii crescatori de porci inregistrați in Registrul Agricol Sursa articolului: Noi vouchere de 1.000 de lei pentru porcul de Craciun. Cine sunt romanii care ar putea beneficia de aceasta masura Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Detalii aici: https://www.facebook.com/lovasturak.korondon De weekend: Ture cu caruța trasa de cai in Corund și imprejurimi at Sursa articolului: De weekend: Ture cu caruța trasa de cai in Corund și imprejurimi Credit autor: Punctul. Source

- Importam peste 90% carne de porc Sursa articolului: Lovitura pentru buzunarele romanilor. Carnea de porc, vedeta sarbatorilor de Craciun, se va scumpi cu 20% Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- View this post on Instagram A post shared by Punctul.ro (@punctul.ro) (Video) Lucrarile de pe str. Gh. Doja sunt avansate fața de termenele inițiale! at Sursa articolului: (Video) Lucrarile de pe str. Gh. Doja sunt avansate fața de termenele inițiale! Credit autor: Punctul. Source

- Mormintele lui Bolyai, Bernady sau Petelei, pregatite de targumureșeni și de cei veniți acasa din Ungaria pentru "Luminație" at Sursa articolului: Mormintele lui Bolyai, Bernady sau Petelei, pregatite de targumureșeni și de cei veniți acasa din Ungaria pentru "Luminație" Credit autor: Punctul. Source

- Victima a fost conducatorul unui scuter. Acestuia i s-a acordat primul ajutor si va fi transportat la spital. Traficul a fost reluat. Trafic blocat in centru in urma unui accident at Sursa articolului: Trafic blocat in centru in urma unui accident Credit autor: Punctul. Source