AJOFM Gorj vrea să îi pună la muncă pe beneficiarii de ajutor social Persoanele beneficiare de ajutor social, care se angajeaza cu contract individual de munca sau in baza unui raport de serviciu, pentru o perioada de cel putin 24 de luni, beneficiaza in continuare pentru o perioada de șase luni, de sprijinul financiar acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, in cuantumul stabilit anterior angajarii și platit de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj. Aceasta masura a fost adoptata prin OUG nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

