Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, luni, in procesul fostului procuror DNA Emilian Eva sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) referitor la aplicarea deciziei Curtii Constitutionale privind rejudecarea unor dosare de coruptie, deoarece completurile de trei judecatori nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis azi rejudecarea de la zero a dosarului de presupusa coruptie al lui Dan Sova fost senator, in prezent avocat la instanta de fond, respectiv la Curtea de Apel Bucuresti. Tot azi, magistratii de la Curtea Suprema au decis si rejudecarea dosarului in care fostul…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a organizat vineri, la Alba Iulia, Bursa Locurilor de Munca pentru Absolvenți. La eveniment au participat 22 de agenți economici, aceștia oferind peste 200 de locuri de munca. Din cele peste 270 de persoane participante, 21 au fost selectate…

- Silvia Cerbu, Simona Daniela Encean si Simona Elena Cirnaru, toate judecatoare la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, au analizat ieri contestatia formulata de Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, impotriva pedepsei primite in Dosarul Retrocedarilor din Constanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis vineri ca nu mai are competenta sa judece dosarul familiei Cosma, deoarece Vlad Cosma nu mai este deputat, procesul fiind mutat la Tribunalul Prahova. Un complet de trei judecatori s-a sesizat in oficiu si a decis ca nu mai este de competenta Instantei…

- In aceasta saptamana, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures anunta ca in judet exista disponibile 709 locuri de munca vacante. Oferta este una variata si cuprinde posturi in mai multe domenii, precum: administrator, consiier juridic, contabil, factor postal, fotograf, secretara.…

- Un numar de patru persoane din judet au ajuns sa aiba debite la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), deoarece au incasat indemnizatia de somaj in timp ce aveau si alte venituri salariale, provenind din diverse surse, sau prin abandonarea cursurilor de calificare. Totalul debitelor…

- Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, care s-a ocupat initial de cazul de la Caracal, a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie decizia Sectiei pentru procurori a CSM de a-l suspenda din functie pe perioada cercetarii disciplinare.