AJOFM: 95 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 95 locuri de munca vacante, la data de 10 mai 2021, dupa cum urmeaza: 1) Germania – 21 locuri de munca: șoferi camion; tehnician service; mecanici de proces; electrician; lacatuș mecanic de intreținere și reparații; gradinar legumicultura 2) Italia – 3 locuri de munca vacante: asistent senior ICT, ospatari; 3) Malta – 2 locuri de munca vacante: tehnicieni frigotehnist; 4) Norvegia – 66 locuri de munca: medici (specialiști/generaliști); medic dentist; zidar/faianțar, tinichigii auto; vopsitori… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

