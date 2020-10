Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de COVID-19 a fost depistat in Alba, la Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde sunt 14 pacienti confirmati cu noul coronavirus, o situatie asemanatoare fiind inregistrata, aici, la inceputul lunii aprilie, atunci fiind depistati pozitiv si angajati.

- In ultimele 24 de ore au fost 2.158 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar de infecții cu coronavirus de la inceputul pandemiei. La terapie intensiva sunt internați in stare grava 550 de pacienți cu COVID-19. In județul Alba au fost confirmate in ultimele 24 ore 45 cazuri noi de COVID-19, dintre…

- Un baietel de opt ani din Buzaru, confirmat cu COVID-19, a ajuns in stare grava la Terapie Intensiva, transmite Observatornews.ro. Este primul copil din Romania infectat cu noul coronavirus care ajunge la Terapie Intensiva, fiind diagnosticat cu boala Kawasaki, o afectiune ce ar putea fi declansata…

- CE: Romania are cel mai mare deficit de incasare a TVA la nivel national din UE, respectiv 33,8%. Cați bani pierde bugetul Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA…

- Autoritațile din sanatate au decis inchiderea temporara a Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu”, din incinta unui mall din Buzau, dupa confirmarea unui focar de Covid-19. Saptamana trecuta, Direcția de Sanatate Publica a declarat focar de coronavirus la instituția de cultura buzoiana, dupa apariția…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, la nivelul județului Buzau, sunt active 17 focare de infecție cu SARS-Cov2: O societate comerciala din municipiul: 8 persoane confirmate pozitiv. Direcția de Sanatate Publica: 17 persoane confirmate pozitiv. Centrul de Dializa: 11 persoane confirmate pozitiv.…

- Conform datelor DSP, la nivelul județului Buzau, sunt active 11 focare de infecție cu SARS-Cov2: Centrul rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburari de comportament nr. 5 Beceni: 20 persoane confirmate pozitiv Covid-19. Complexul servicii pentru copilul cu handicap sever nr.…