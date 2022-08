Aitch a lansat albumul de debut Close To Home

Stiri pe aceeasi tema

- Internet Money Records a lansat EP-ul “We All We Got”. La doi ani dupa ce și-au impartașit albumul de debut, grupul revine cu un pachet de 6 piese. Ei se conecteaza in mod constant cu artiști populari pentru a crea piese zgomotoase de Hip Hop, iar Internet Money s-a intors cu un alt proiect. Colectivul…

- Solista timișoreanca Ana Kui a lansat un videoclip pentru piesa „Lumi paralele”, care a aparut pe albumul de debut al artistei, care a fost lansat anul trecut cu un concert desfașurat in prima zi a lunii iulie. „Piesa «Lumi paralele» face parte din albumul meu lansat anul trecut, «Ganduri țesute». Muzica…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Pe numele sau adevarat Razvan Stochița, timișoreanul Ravi revine pe scena muzicala cu piesa Inger, o melodie care anunța apariția unui album discografic prevazut sa ajunga in mainile melomanilor in viitorul apropiat. La 14 ani a inceput sa scrie poezii, la 16, in timpul unei calatorii la munte, a…

- Zoe Wees a lansat single-ul “Third Wheel”. Cantecul exploreaza dorința de a iubi pe cineva care este inca obsedat de fostul sau. Piesa a fost produsa de Patrick Pyke Salmy și Ricardo Munoz, care au participat și la EP-ul de debut al lui Wees, “Golden Wings”. Videoclipul pentru „Third Wheel”, care a…

- Superstarul global nominalizat la GRAMMY, Demi Lovato, anunța cel de-al 8-lea album de studio, HOLY FVCK, care va fi lansat pe data de 19 august 2022, prin intermediul Island Records. Albumul cu 16 piese este o calatorie muzicala bazata pe radacinile rock și pop-punk ale lui Demi și ilustreaza o retrospectiva…

- Aitch a lansat single-ul “1989”. Dupa anunțul albumului sau de debut “Close to Home”, la inceputul acestei saptamani, Aitch impartașește noul sau single evocator, „1989″. Construit pe refrenul irezistibil din single-ul marca The Stone Roses, „Fools Gold”, „1989″ este o juxtapunere inteligenta a doua…