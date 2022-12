Aisbergul cunoaşterii umane şi mecanismele istoriei Da, istoria o scriu invingatorii, dar o scriu si istoricii. Uneori chiar si poetii. Si cand spun aceasta, gandul imi zboara la Homer. Poate ca nici aheii, nici troienii nu a fost atat de viteji pe campul de lupta cum apar in scrierile sale. Homer a prezentat faptele prin prisma sa poetica. De aici si toata grandoarea si maretia ce sfideaza veacurile. * Pe fondul evenimentelor de acum, din ce in ce mai straniu suna cuvintele lui Malraux, care pareau pana mai ieri o butada: „Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc!" Ne indreptam cu pasi din ce in ce mai repezi spre ultima varianta. Dumnezeu… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

