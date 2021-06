Stiri pe aceeasi tema

- Prototipul unei mașini zburatoare a reușit sa duca la bun sfârșit un zbor de 35 de minute între aeroporturile din Nitra și Bratislava, Slovacia, relateaza BBC.Mașina-aeronava hibrida AirCar este echipata cu un motor BMW și funcționeaza pe benzina. Creatorul sau, Stefan Klein, a spus…

- Face inconjurul lumii vestea ca AirCar a realizat cu succes primul zbor intre orașe, in Slovacia. De dimensiuni reduse și un timp de transformare din mașina in avion de doar 2,5 minute, AirCar ar putea revoluționa modul in care ne deplasam. Mașina este un prototip, dezvoltat cu un motor BMW de firma…

- Prototipul unei mașini zburatoare a reușit sa duca la bun sfarșit un zbor de 35 de minute intre aeroporturile din Nitra și Bratislava, Slovacia, relateaza BBC. Creatorul sau, Stefan Klein, a spus ca mașina poate zbura aproximativ 1.000 de kilometri, la o inalțime de 2.500 de metri, iar pana acum a…

- Un prototip de mașina zburatoare a finalizat un zbor de 35 de minute intre aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, din Slovacia. Vehiculul a reușit sa atinga viteza de 170 km/h, scrie digi24.ro .

- AirCar, mașina-aeonava hibrida proiectata de compania Klein Vision a finalizat cu succes marți un zbor de 35 de minute intre aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, Slovacia, informeaza BBC.Stefan Klein, fondator și CEO al companiei Klein Vision, a declarat ca mașina poate zbura aproximativ…

- Estimari recente aratau ca in 2021 vor fi produse cu 3.9 milioane de mașini mai puțin, la nivel global, din cauza actualei crize de cipuri. In consecința, veniturile producatorilor vor fi mai mici cu 90 de miliarde de euro. Land Rover se inscrie și ea pe lista companiilor afectate de aceasta criza…

- Alerta a fost data in jurul orei 10.45, cand a fost solicitata intervenția pompierilor militari pentru salvarea unui copil in varsta de aproximativ 2 ani. Acesta plangea in hohote, era incuiat, de aproximativ 15 minute, intr-un autoturism aflat intr-o parcare de pe strada Griviței din Oradea. In timpul…

- Politia federala germana a intreprins luni dimineata perchezitii in mai multe orase in cadrul unei operatiuni de combatere a traficului de migranti in forma organizata, transmite dpa. La ora locala 06.00 (04.00 GMT), politistii au descins simultan in 33 de proprietati din Berlin, Hamburg,…