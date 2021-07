Airbus va livra peste 600 de avioane în acest an, după rezultate solide în primul semestru Structurile financiare fac parte dintr-o serie de inovatii si acorduri de compromis convenite de producatorul european de avioane, pentru a mentine fluxul de numerar in timpul pandemiei. Majoritatea analistilor se asteapta ca tendinta recenta a livrarilor sa fi contribuit la obtinerea unor rezultate solide in prima jumatate a anului. Airbus a anticipat ca pe ansamblul anului va realiza livrari cel putin echivalente cu cele 566 de avioane de anul trecut, in scadere cu 34% fata de 2019. In prima jumatate a acestui an, Airbus a livrat 297 de avioane dupa cresterea obtinuta in iunie, creand conditiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

