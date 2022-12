Rusia este cel mai mare producator de titan, un metal strategic apreciat pentru rezistenta sa in raport cu greutatea. Metalul este folosit in principal in motoarele de avioane si trenurile de aterizare pentru avioane mari. “Suntem in proces de decuplare de Rusia cand vine vorba de titan. Va fi o chestiune de luni, nu de ani. Nu pot sa va dau o data precisa; este un proces relativ complex, cu certificare si tot ceea ce necesita aviatia, dar se va intampla “, a declarat Michael Schoellhorn, directorul general al Airbus Defence & Space si fost director de operatiuni al Airbus, intr-un briefing al…