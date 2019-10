Airbus şi IndiGo negociază o mega-comandă în valoare de peste 33 miliarde dolari Sursele din apropierea negocierilor au declarat pentru Reuters ca IndiGo, parte a grupului InterGlobe Aviation, este pe punctul de a finaliza o importanta comanda care va include si cel mai nou avion Airbus, modelul A321 XLR, o versiune cu o raza mai mare de zbor a monoculoarului A320neo. Daca informatiile se vor confirma, aceasta va fi cea mai mare comanda primita vreodata de Airbus din partea unei singure companii. In anul 1997 compania U.S. Airways a facut o comanda pentru un numar de pana la 400 de avioane Airbus A320, insa pana la urma multe din avioanele comandate nu au mai fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

