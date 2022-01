Airbus rămâne cel mai mare producător de avioane comerciale din lume Airbus a ramas in 2021 cel mai mare producator de avioane comerciale din lume, devansand Boeing pentru al treilea an consecutiv, livrarile sale crescand cu 8-, la 611 de aparate, potrivit datelor publicate luni de companie. Datele referitoare la livrari confera producatorului european de avioane un avans in privinta livrarilor generatoare de venituri, principalul indicator din industrie, dupa ce Boeing a livrat 302 avioane in primele 11 luni ale anului trecut. Airbus a spus ca si-a depasit tinta stabilita pentru anul trecut, de a livra 600 de avioane. Compania a vandut totodata 771 de avioane… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

