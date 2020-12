Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a interzis miercuri guvernatorului statului New York sa impuna restrictii lacasurilor de cult din cauza epidemiei de coronavirus, argumentand ca reuniunile religioase nu trebuie tratate diferit de cele nereligioase autorizate, relateaza joi Reuters si AFP. Guvernatorul…

- Meciul vedetelor din liga profesionista nord-americana de baschet, All Star Game, programat in perioada 12-14 februarie la Indianapolis, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus si reprogramat pentru 2024, a anuntat conducerea NBA, citata de Reuters. "Desi suntem dezamagiti ca NBA All Star Game…

- Organizatorii primei curse de Formula 1 din Vietnam au anuntat, vineri, ca a anulat Marele Premiu din acest an, care initial fusese programat in aprilie, si apoi reprogramat, din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters potrivit Agerpres. ''A fost o decizie extrem de dificila, dar necesara,…

- Un diamant violet-roz extrem de rar din clasa "vivid" (cu cel mai mare grad de stralucire, n.r.), descoperit intr-o mina din Rusia, ar putea fi vandut cu 38 de milioane de dolari la o licitatie ce va fi organizata pe 11 noiembrie la Geneva, au anuntat luni reprezentantii casei Sotheby's, citati de…

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat marti Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Studioul de filme Warner Bros a transmis, luni, ca amana lansarea filmelor “Dune” și “The Batman”, un alt regres al industriei de divertisment, lovite de carantina și masurile de distanțare sociala din timpul pandemiei de COVID-19 care au inchis salile de cinema la nivel mondial, transmite Reuters.

- Banca Wells Fargo estimeaza ca proprietatile din Statele Unite au probleme, iar valoarea lor a fost revizuita in scadere in medie cu 27%, potrivit articolului citat de Reuters. Declinul valorii proprietatilor comerciale poate afectat puternic portofoliile firmelor de administrare a activelor, care s-au…

- Bursele asiatice au consemnat marți a doua zi de pierderi, in timp ce dolarul a crescut, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele intarzieri in planurile de stimulare a economie SUA și de posibilitatea introducerii de noi restricții in Europa, relateaza Reuters.