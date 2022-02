Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de componente auto Muhr und Bender, cunoscut si sub denumirea de Mubea, este interesat sa preia o parte dintre uzinele care produc componente pentru avioanele Airbus, a anuntat marti grupul aeronautic european, informeaza DPA, citat de Agerpres. Airbus a precizat ca producatorul…

- Romania ar putea organiza Jocurile Olimpice de Iarna pentru Tineret, in anul 2028. Cele mai multe evenimente s-ar putea desfașura in județul Brașov, insa pentru ca acest lucru sa devina certitudine este nevoie de imbunatațirea infrastructurii sportive. Existența unei autostrazi și finalizarea aeroportului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs joi, la ora locala 1:20, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 130 de kilometri in apropierea urmatoarelor…

- In toate bisericile si manastirile din cadrul Patriarhiei Romane vor fi oficiate slujbe de pomenire a eroilor Revolutiei din 1989. Patriarhia Romana anunța ca, marți și miercuri, vor fi oficiate slujbe de pomenire a martirilor Revolutiei, care s-au jertfit pentru libertatea, credinta si demnitatea poporului…

- Primaria și Consiliul Local Bran au decis organizarea unui targ de Craciun, pentru locuitori, dar și pentru mulțimea de turiști care vor veni de sarbatori in aceasta zona agroturistica. „Inca din campania electorala am promis faptul ca doresc sa implementez un eveniment care se organizeaza cu mult succes…

- Primaria și Consiliul Local Bran au decis organizarea unui targ de Craciun, pentru locuitori, dar și pentru mulțimea de turiști care vor veni de sarbatori in aceasta zona agroturistica. „Inca din campania electorala am promis faptul ca doresc sa implementez un eveniment care se organizeaza cu mult succes…

- Un cutremur de 3,6 grade pe scare Richter s-a produs, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, la 78 de kilometri de Brașov. Seismul s-a produs, la ora 9:22, in județul Vrancea. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 140 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 78…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta ca un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Potrivi specialistilor, seismul s-a produs la ora locala 18:20:57, in zona seismica Vrancea. Seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime…