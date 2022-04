Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea masurilor intreprinse dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia la titan, metal utilizat la avioane si motoare cu reactie, ”nu ar fi adecvata”, a declarat directorul general Guillaume Faury in cadrul unei adunari anuale a actionarilor. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut in mod…

- Ucraina a interzis toate importurile din Rusia, care inainte de razboi era unul dintre cei mai importanti parteneri comerciali ai sai cu importuri de aproximativ sase miliarde de dolari pe an, si de asemenea a cerut si altor state sa urmeze acest exemplu si sa impuna sanctiuni economice mai dure regimului…

- Cumparatorii europeni majoreaza achizitiile de carbune din intreaga lume, dupa ce Comisia Europeana (CE) a propus marti noi sanctiuni contra Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune din Rusia si a intrarii navelor rusesti in porturile UE, au declarat pentru Reuters surse din domeniul…

- China a refuzat sa furnizeze companiilor aeriene ruse componente de avioane, a declarat joi un oficial al autoritatii aviatice din Rusia, citat de agentiile ruse de presa, dupa ce Boeing si Airbus au oprit livrarea de componente, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Prețul petrolului a crescut marți cu aproximativ 4%, in contextul in care Statele Unite și Marea Britanie au anunțat interzicerea importurilor de petrol rusesc. Decizia ar putea sa perturbe și mai mult piața mondiala a energiei, Rusia fiind al doilea cel mai mare exportator de țiței, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana (CE) a publicat marti planuri privind reducerea dependentei blocului comunitar de importurile de gaze naturale rusesti cu doua treimi anul acesta si incetarea dependentei de livrarile de combustibil din Rusia ‘mult inainte de 2030’, transmite Reuters. Executivul comunitar va reduce…

- Pentru a se apara de Rusia, Ucraina este in stare de orice, iar acest lucru este confirmat de ultima mișcare facuta de președintele țarii. Ucraina infiinteaza o legiune straina “internationala”, pentru voluntari din strainatate, a anuntat duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-o declaratie…

- Bancile din Rusia au importat, in decembrie, bancnote straine in valoare de cinci miliarde de dolari, fata de 2,65 miliarde cu un an inainte, conform estimarilor Agentiei ruse de rating ACRA. Mai mult ca sigur, este vorba de o masura de precauție, in caz ca Moscova va fi supusa unor sanctiuni internationale,…