Airbus este in discutii cu Atos pentru a cumpara divizia acestuia de securitate cibernetica BDS

- Edilii din Paris vor sa alunge automobilele de teren (SUV) de talie mare din centrul orasului prin cresterea tarifelor de parcare si intentioneaza sa organizeze o procedura de vot la inceputul anului urmator pentru ca cetatenii capitalei Frantei sa se pronunte asupra acestei initiative, transmite Reuters.Dupa…

- Fondurile SUA alocate pentru Ucraina au fost epuizate cu 96%, a declarat miercuri (8 noiembrie) purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate, John Kirby, potrivit Reuters. SUA considera ca Ucraina iși poate recaștiga teritoriul, a spus Kirby, dar a recunoscut ca progresul a fost lent.…

- nternationalul senegalez Sadio Mane va deveni actionarul majoritar al clubului francez Bourges Foot 18, a anuntat miercuri gruparea ce evolueaza in National 2, divizia a patra din Hexagon, transmite AFP."Sadio Mane se angajeaza la Bourges prin intermediul Bourges Foot 18 pentru a realiza un proiect…

- Aeroportul din Lille, din nordul Franței, este evacuat din cauza unei alerte cu bomba, a anunțat miercuri aeroportul pe platforma de socializare X, anunța Reuters."Echipele de securitate ale statului se afla la fața locului", a precizat aeroportul. Franța se afla in cea mai ridicata stare…

- Președintele francez Emmanuel Macron a ordonat mobilizarea a pana la 7.000 de soldați pentru patrule de securitate sporite, a anunțat sambata Președinția, la o zi dupa ce un profesor a fost injunghiat mortal intr-un atac islamist, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Franța a fost plasata vineri in cea…

- Serviciul de informații interne al Ucrainei a acuzat miercuri doi sateni care au fugit in Rusia ca au ajutat la ghidarea loviturii cu rachete care a ucis zeci de persoane in satul Groza din regiunea Harkov, relateaza Reuters și Hotnews.ro . Lovitura din data de 5 octombrie a fost cea mai sangeroasa…

- Un vas sub pavilion turcesc a lovit joi o mina in Marea Neagra, in largul coastelor Romaniei, si a suferit avarii minore, dar echipajul este in siguranta, au declarat surse maritime si de securitate citate de Reuters. Compania britanica de securitate maritima Ambrey a declarat ca, potrivit informatiilor…

