Airbus a incheiat anul 2019 cu pierderi de 1,36 miliarde de euro in pofida cresterii livrarilor Grupul aeronautic european Airbus a raportat joi o pierdere neta de 1,36 miliarde de euro pentru anul 2019, afectat in special de amenda de 3,6 miliarde de euro intr-un dosar de coruptie dar si de costurile suplimentare de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltare avionului de transport militar A400M, informeaza AFP.



Compania a subliniat insa ca, fara aceste elemente exceptionale, profitul sau operational a crescut cu 19% anul trecut pana la 6,9 miliarde de euro iar vanzarile au crescut cu 11% pana la 70,48 miliarde de euro.



In contextul in care rivalul american Boeing trece printr-o… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Boeing nu a primit nicio comanda de avioane in luna ianuarie, pentru prima oara din 1962, in conditiile in care cea mai vanduta aeronava, 737 MAX, este consemnata la sol la nivel mondial din luna martie a anului trecut, in urma a doua prabusiri fatale. Producatorul american de avioane a mai…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla vineri dimineata in stare de prealerta, in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz. Astfel, la ora 7:00, indicatorul Line Pack, care reprezinta…

- Compania de cai ferate Deutsche Bahn AG, detinuta de statul german, a anuntat joi ca intentioneaza sa investeasca in urmatorii ani 12,2 miliarde de euro (13,4 miliarde de dolari) in infrastructura, transmite DPA. Este cu 1,5 miliarde de euro mai mult decat a investit in 2019 si va fi cea mai…

- Constructorul aeronautic american Boeing Co poarta discutii cu bancile pentru a putea imprumuta o suma de cel putin 10 miliarde dolari, in conditiile in care producatorul de avioane se confrunta cu costuri crescute ca urmare a prabusirii celor doua avioane 737 Max, informeaza postul de televiziune CNBC…

- Grupul aeronautic american Boeing Co a decis sa suspende din ianuarie productia celui mai bine vandut model, 737 MAX, din cauza repercursiunilor, transmit Reuters si BBC. Dupa publicarea informatiei, actiunile rivalei Airbus au urcat cu 1,6%, in timp ce titlurile companiei franceze Safran,…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns a 14,023 miliarde de euro in primele zece luni ale anului, cu 2,180 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS), remis, marti, AGERPRES. Exporturile au totalizat…

- Compania aeriana low-cost Air Arabia a semnat luni un contract pentru 120 de avioane Airbus A320 cu o valoare de catalog de 14 miliarde dolari (12,6 miliarde euro), a anuntat luni directorul general de la Air Arabia, Adel Al-Ali, transmite AFP. Acesta este al doilea mare contract semnat luni…

- Gigantul aerian Emirates a anuntat luni ca a plasat o comanda ferma pentru 50 de avioane Airbus A350, la un pret de catalog de 16 miliarde de euro, transmit Reuters si Bloomberg. Grupul aeronautic european va incepe livrarile din 2023. Tranzactia, semnata la Salonul aeronautic de…