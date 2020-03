Stiri pe aceeasi tema

- ​Banca Transilvania a montat sisteme cu dezinfectant la intrarea în fiecare unitate BT și a luat și alte masuri de protecție a clienților și a angajaților. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Medicii și asistentele care vor sa faca voluntariat în spitalele românești se pot înscrie pe platforma online de recrutare MEDIJobs, care a anunțat vineri ca va susține gratuit 100% unitațile sanitare din România sa-și gaseasca personal în perioada aceasta, ca raspuns…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Doua cazuri noi de COVID - 19, au fost confirmate in Romania, numarul imbolnavirilor, ridicandu-se la 11. Ultimele victime sunt doua adolescente, de 15 si, respectiv 16 ani si au fost internate intr-un spital din Timisoara.

- In Germania au fost inregistrate peste 200 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Italia a luat masuri severe pentru a impiedica inmultirea numarului de cazuri. Dar cat de pregatita este Germania sa infrunte o epidemie?

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Trei noi decese provocate de epidemia de pneumonie virala au fost anuntate marti in Iran, urcand bilantul victimelor acestei maladii pe pamantul iranian la 15, a informat agentia oficiala Irna, citata de AFP.

- Platforma de facilitare a inchirierilor spatiilor de cazare Airbnb nu are nevoie de licenta speciala in domeniul imobiliar pentru a functiona in Franta, a decis Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), informeaza BBC, potrivit Mediafax.Asociatia de turism din Franta reclamase ca firma…