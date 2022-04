Stiri pe aceeasi tema

- Combinatul din Targu Mureș si-ar putea relua activitatea Foto: Arhiva. Principalul producator de fertilizanți pentru agricultura din România, combinatul din Târgu Mureș, anunța ca si-ar putea relua activitatea, întrerupta în decembrie odata cu lansarea pachetului…

- Utilizatorii platformelor Facebook și Instagram vor avea voie sa faca apel la violența, dupa ce compania-mama Meta a facut o schimbare temporara a politicii in ceea ce privește discursul instigator.Compania mai permite, temporar, postari care cer moartea președintelui Vladimir Putin și a omologul sau…

- Compania de servicii financiare Western Union a anunțat ca iși va suspenda activitațile din Rusia și Belarus din cauza invadarii Ucrainei de catre Moscova și a sprijinului oferit de Minsk forțelor armate ruse, relateaza BBC.

- IKEA, cel mai important brand de mobila din lume, iși suspenda activitatea in Rusia și Belarus, in semn de protest fața de razboiul pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Aceasta decizie va afecta un numar de aproximativ 15.000 de angajați. Prin adoptarea acestei masuri radicale, compania suedeza se alatura…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba sustine ca cinci copii cu varste de 7 pana la 11 ani au fost arestati in Moscova, ca urmare a afisarii mesajului „Nu razboiului". „Putin duce un razboi cu copiii. In Ucraina, unde rachetele au lovit gradinite si orfelinate, si in Rusia. David si Sofia,…

- Compania a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca este ”profund ingrijorata” de invazia rusa si, ca raspuns, a ”intrerupt toate vanzarile de produse” in tara. Apple a mai transmis ca a luat masuri pentru a limita accesul la servicii digitale, cum ar fi Apple Pay, in interiorul Rusiei si a restrictionat…

- Meta/ Facebook a eliminat o rețea de aproximativ 40 de conturi de Facebook și Instagram care operau din Rusia și Ucraina și care vizau personalitați publice din Ucraina, inclusiv oficiali militari, politicieni și un jurnalist, scrie Reuters. Un purtator de cuvant al Twitter a declarat ca a suspendat…

- Poliția a reținut astazi peste 900 de persoane care protesteaza impotriva invaziei Ucrainei in 44 de orașe din Rusia, potrivit BBC.Unul dintre cele mai mari locuri de demonstrație este in Sankt Petersburg, unde imaginile arata ca poliția i-a reținut pe unii dintre miile de protestatari care s-au adunat…