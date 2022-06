Airbnb interzice petrecerile în spaţiile oferite pentru cazare la nivel global, în urma unei restricţii temporare de acum doi ani Compania interzice permanent ”petrecerile si evenimentele perturbatoare”, care includ adunari deschise. ”Casele de petrecere”, pe care oamenii le rezerva pentru a organiza un eveniment mare pentru o singura noapte, vor ramane si ele interzise. Airbnb si alte platforme de inchiriere pe termen scurt, cum ar fi Vrbo, au avut probleme din cauza caselor de petrecere si a evenimentelor de amploare. Airbnb a interzis casele de petrecere si a implementat mai multe elemente de siguranta in 2019, dupa ce cinci persoane au fost ucise intr-un atac armat la una dintre casele rezervate prin platforma sa. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

