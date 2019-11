Airbnb, decizie după uciderea a cinci persoane într-o casă din California Consilierul delegat al companiei, Brian Chesky, a asigurat ca obiectivul Airbnb este de 'a verifica 100 %' din anunturile de inchiriere din prezent si pana in 2020, ceea inseamna garantarea identitatii tuturor persoanelor gazda care si ofera locatiile pe aceasta platforma pentru inchiriere si ca fotografiile si datele caselor lor sunt cele exacte si respecta conditiile de securitate.



La 31 octombrie, cinci persoane au murit si mai multe au fost ranite de focuri de arma trase in timpul unei petreceri de Halloween, la care au participat peste o suta de invitati intr-o casa inchiriata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Airbnb inasprește regulile pentru inchirierea locuințelor, dupa masacrul dintr-o locație din California. Compania va interzice expres inchirierea unei locuințe cu scopul de a da o petrecere, pentru ca aceasta situație s-a regasit in incidentul armat de saptamana trecuta din SUA. Mai exact, compania…

- Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite joi seara intr-un incident armat in timpul unei petreceri de Halloween in apropiere de San Francisco, in statul american California, conform autoritatilor si presei locale, relateaza AFP. "Patru morti si mai multi raniti intr-un incident…

- Trei barbați acuzați ca au sechestrat și violat doi copii, in Capitala, au fost trimiși in judecata, aceștia fiind, in prezent, in stare de arest. In urma cercetarilor s-a stabilit ca faptele au avut loc in aprilie 2013, iar copiii ar fi fost amenințați inclusiv cu un pistol, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Despre schimbarea contractului de energie electrica sau gaze naturale se vorbește mult, și cel mai adesea oamenii iși imagineaza ca este vorba despre un proces greoi, cu multa harțogaraie, care costa, ori care va atrage diferite probleme, precum lipsa citirii contorului, sau ca nu se vor mai face interventii…

- Omul din spatele companiei Airbnb este Brian Chesky, care impreuna cu doi prieteni a inființat afacerea in anul 2008 pentru a-și plati apartamentul sau din New York. Acum a ajuns sa stapaneasca un business de 4,2 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Ideea lui a fost revoluționara pe piața turismului…

- Brian Chesky unul dintre cei trei tineri americani care au fondat in 2008 Airbnb, s-a mutat recent din apartamentul sau din San Francisco, prima proprietare inchiriata pe platforma, și nu mai gazduiește oaspeți. In 2015, Chesky a declarat intr-un interviu din People ca inca mai locuia in apartamentul…

- Yandex, una dintre cele mai mari companii ruse de tehnologie, are aproape 100 de mașini autonome la test și spune ca ar vrea sa ajunga la o flota de 1.000 în doi ani, noteaza Reuters. Yandex, supranumita Google rusesc, face din 2016 teste cu mașini autonome în Rusia și spune ca prețul tehnologiei…

- O curte federala de apel din San Francisco a respins joi solicitarea Facebook de a nu admite un proces colectiv in care compania este acuzata ca a adunat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora, transmite Reuters. Decizia luată cu 3 la zero de…