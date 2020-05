Stiri pe aceeasi tema

- Impetum Group a anuntat marti ca lanseaza "Confidex - Despre increderea in economie in vremuri de criza", un proiect de anvergura nationala care va realiza radiografia efectelor crizei Covid 19 asupra mediului de business, iar specialistii grupului spun ca perioada pe care o traversam este structurata…

- Nu mai putin de 19 angajati ai Spitalului Judetan din Botosani au fost infectati cu noul coronavirus. Acestia s-ar fi imbolnavit dupa ce au intrat in contact cu o tanara de 27 de ani decedata din cauza COVID-19. Alti 20 asteptata inca rezultatele iar numarul infectatilor ar putea creste.

- Ministrul de externe spaniol Arancha Gonzalez a propus marti cresterea bugetului Uniunii Europene pentru a putea reduce efectele crizei cauzate de epidemia COVID-19, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Desi Romania se confrunta cu amenintarea epidemiei de coronavirus, primarul Capitalei Gabriela Firea a convocat pentru luni o sedinta a Consiliului General al Capitalei. Liderul consilierilor generali ai PNL Stelian Bujduveanu a criticat decizia si a spus despre Firea ca „e inconstienta”, dand exemplul…

- Plenul Consiliului Judetean Neamt a aprobat, in sedinta extraordinara de miercuri, rectificarea bugetara si alocarea sumei de 3 milioane de lei pentru Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt. Conducerea spitalului va achizitiona in regim de urgenta aparatura medicala si echipamente necesare analizelor…

- Un apel la solidarizare, cooperare și responsabilitate civica, pentru a depași starea de criza cauzata de raspandirea virusului COVID – 19, a fost adresat autoritaților Republicii Moldova și cetațenilor de catre Avocatul Poporului, Mihail Cotorobai, intr-un comunicat.

- “Sibiul este un oraș turistic, a carui economie locala depinde in buna masura de sectorul industriei HoReCa. Am decis cateva masuri care sa reduca de pe acum impactul economic negativ pe care il cauzeaza in acest sector criza generata de epidemia COVID-19 și voi solicita aprobarea Consiliului Local…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…