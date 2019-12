Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana de Justitie va decide pe 19 decembrie daca Airbnb este o companie care ofera un serviciu online sau o companie imobiliara, pe fondul nemultumirilor exprimate de industria hoteliera si de unele primarii, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Decizia curtii va avea consecinte…

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday, va aduce o creștere cu 20% a achizițiilor realizate online potrivit estimarilor magazinelor parte din ARMO. Pe lânga produsele tradiționale electronice și electrocasnice, anul acesta vor crește mult produsele de mobilier și decorațiuni,…

- Fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, vrea ca procesul privind dizovarea partidului pe care l-a condus sa ajunga la Curtea Europeana de Justiție. Liviu Dragnea a depus la Curtea de Apel București o cerere in acest sens. El vrea ca judecatorii sa hotarasca daca este posibila sesizarea CJUE pe tema…

- „Va fi o liberalizare completa la 1 aprilie 2021 la gaze si la 1 iulie 2021 la energie electrica, atat pe piata angro, cat si pe cea de retail, adica si la consumatorii finali”, a afirmat oficialul ANRE, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit acestuia, masura a fost agreata de toti participantii…

- Comisia Europeana a acordat Romaniei o amanare pana la finele anului pentru conformarea la legislatia din sectorul gazelor, dupa ce autoritatile romane au propus un nou calendar de liberalizare a pietei. Liberalizarea pieței se va finaliza la 1 aprilie 2021, a declarat Claudiu Dumbraveanu, director…