Airbnb a suspendat o gazdă care a refuzat un cuplu vaccinat O proprietara a susținut ca vaccinul ar provoca transmiterea Covid-19 catre persoanele nevaccinate. O super-gazda Airbnb a fost suspendata de platforma dupa ce a refuzat sa gazduiasca un cuplu australian. Motivul? Ambii calatori au fost vaccinați. Proprietara locației, situata in sud-estul Australiei, a susținut argumente bazate pe informații false, potrivit Newsweek. „Nu accept pe nimeni vaccinat” Steve Carey […] The post Airbnb a suspendat o gazda care a refuzat un cuplu vaccinat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

