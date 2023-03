Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii anticorupție au descins vineri, 17 martie, cu percheziții la șeful Serviciului audit și securitate interna a SA „Termoelectrica” și un inspector al aceleiași subdiviziuni. Cei doi sunt documentați de CNA intr-un dosar penal pornit pentru corupere…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat sambata ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus) in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni fondate de controversatul oligarh…

- In scopul evitarii speculațiilor și dezinformarii opiniei publice privind situația companiei, Air Moldova a anunțat ca, pentru amortizarea dificultaților operaționale existente, compania a contractat trei aeronave de la companii Europene pentru a opera o parte din cursele programate. „Astazi, Air Moldova…

- Captura impresionanta de droguri in raionul Florești. Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au ridicat circa 16 kilograme de marijuana, estimate la peste 3,2 milioane de lei pe piața neagra. Captura a fost efectuata ca urmare a 25 de percheziții desfașurate in…

- Autoritațile din Republica Moldova fac apel catre oficialii din Uniunea Europeana sa adopte sancțiuni impotriva „oligarhilor corupți”, care lucreaza „cot la cot cu Rusia” pentru a destabiliza situația din țara noastra. Despre acest lucru a fost menționat de catre ministrul Afacerilor Externe și Integrarii…

- Un minor de 16 ani a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de un automobil in timp ce traversa strada regulamentar. Accidentul s-a produs vineri in sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit ofițerului de presa al Direcției de Poliție a mun.Chișinau, Natalia Stati, oamenii legii au fost alertați in jurul…

- Medicul Catalin Graur a revenit la conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, incepand de marti, dupa ce a demisionat in perioada starii de urgenta si va detine aceasta functie pana la organizarea unui concurs pentru postul de director executiv. Catalin Graur, care s-a aflat la conducerea…

- Tribunalul Constanța a admis cererea unei firme mici din Galați, deținuta de un olandez, care a solicitat intrarea in insolvența a companiei olandeze Damen Shipyards Mangalia SA, in conducerea careia a lucrat, in ultimii zece ani, actualul ministru al Economiei, Florin Spataru. Conform replicaonline.ro,…