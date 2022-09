Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Air Moldova va relua operarea zborurilor spre Moscova incepand cu data de 1 octombrie, dupa sistarea acestora din februarie 2022. Intr-un comunicat oficial, compania anunța ca decizie vine ca urmare a nenumaratelor solicitari din partea cetațenilor Republicii Moldova, care se afla in…

- Dosarele opoziției sunt chestiune interna a Moldovei, insa Moscova le urmarește. Declarația a fost facuta de purtatoarea de cuvant a diplomației ruse, Maria Zaharova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- CFR Calatori anunta, vineri seara, ca, pana la finalul anului, vor fi reduse posturi, dar asta nu implica disponibilizari, locurile de munca fiind vacante. Compania precizeaza ca bugetul pentru 2022 prevede aproximativ 12.000 de salariati, numar are nu poate fi depasit.

- Nasa a anunțat vineri ca va relua zborurile comune cu rușii catre Stația Spațiala Internaționala (ISS) pentru a asigura "operarea in siguranța" a stației, in pofida eforturilor SUA de a izola Moscova in urma invaziei acesteia in Ucraina, scrie AFP.

- Mohammad Munaf a fost eliberat condiționat. Decizia a fost luata dupa o contestație facuta de Munaf impotriva sentinței penale pronunțata de Judecatoria Sectorului 4 București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…