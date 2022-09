Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana „Air Moldova”, privatizata in condiții dubioase in anul 2018, amenința ca va ataca in judecata Autoritatea Aeronautica Civila (ACC), care a emis sambata trecuta o directiva prin care ii interizice acesteia zborurile spre și dinspre Federația Rusa. ACC face referire la o decizie emisa…

- Compania aeriana Air Moldova va relua operarea zborurilor spre Moscova incepand cu data de 1 octombrie, dupa sistarea acestora din februarie 2022. Intr-un comunicat oficial, compania anunța ca decizie vine ca urmare a nenumaratelor solicitari din partea cetațenilor Republicii Moldova, care se afla in…

