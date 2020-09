Stiri pe aceeasi tema

- Ian Baraclough (49 de ani), selecționerul Irlandei de Nord, susține o conferința de presa de la ora 20:00 in care va prefața meciul contra Romaniei din Liga Națiunilor. Aceasta poate fi urmarita in format liveVIDEO pe GSP.ro. Romania - Irlanda de Nord, primul meci din Liga Națiunilor pentru „tricolori”,…

- Compania aeriana Air Moldova va opera la 26 și 28 august zboruri spre/din Roma si Milan. Potrivit comunicatului Companiei, aceste zboruri vor fi efectuate in conformitate cu deciziile autoritaților italiene. Pasagerii care au avut bilete pentru aceste destinații, dar cursele caror au fost anulate din…

- Dublin, 20 aug /Agerpres/ - O furtuna puternica a provocat inundatii si a lasat fara electricitate zeci de mii de locuinte joi in sudul Irlandei, relateaza dpa. Autoritatile au afirmat ca echipele de interventie au fost solicitate in 40 de situatii de avarii provocate de furtuna in orasul Cork, grav…

- GRECIA Incepand cu data de 14 iulie, ora 06.00, toți cetațenii straini care intra in Republica Elena pe cale rutiera, prin punctul de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, sunt obligați sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ privind infecția cu COVID-19, prelevat cu maximum 72…

- ​Federatia Româna de Fotbal a anuntat stadioanele pe care se vor disputa primele doua partide ale României de pe teren propriu din Liga Natiunilor, în septembrie si octombrie. UEFA urmeaza sa valideze optiunile, noteaza frf.ro.În 4 septembrie, tricolorii pregatiti de…

- Wizz Air a anunțat astazi un discount de 30 % pentru toate zborurile, indiferent de destinație, pana la 23:59 ora Europei Centrale) pentru toate rutele, zborurile putand avea loc la orice data. Rezervarile se pot efectua pe wizzair.com sau prin aplicația de mobil WIZZ. Wizz Air le recomanda pasagerilor…

- Compania aeriana Blue Air a anuntat luni zboruri noi in luna iunie, care acopera 21 de destinatii din 11 tari, pentru care autoritatile au anuntat eliminarea restrictiilor de calatorie pe parcursul lunii iunie si va relua, la inceputul lunii iulie, programul de zbor regulat. ”Ca urmare a cererilor…