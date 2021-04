Air France va dubla, în vară, numărul de curse între București și Paris Compania aeriana Air France va crește gradual a frecvența curselor București-Paris. Astfel, pentru vara aceasta Air France confirma nu mai puțin de 80 de rute sezoniere, dintre care 22 sunt destinații noi. Preferințele turiștilor sunt in continua schimbare, iar destinațiile de city break-uri, de exemplu, au fost inlocuite in mare parte cu vacanțele la plaja. Compania aeriana Air France zboara in prezent de 8 ori pe saptamana intre aeroportul Paris Charles de Gaulle și aeroportul București Henri Coanda, urmand ca frecvența zborurilor sa creasca succesiv la 15, respectiv 17 curse saptamanale in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

