Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…

- Unul dintre cei mai importanți producatori de baterii din lume, compania Varta Microbattery, ar putea investi cateva sute de milioane de euro intr-o noua fabrica, a anunțat marți Marcel Ciolacu, președintele PSD, ce a participat la discuții cu reprezentanții companiei (foto). „Astazi am avut o intalnire…

- In prezent, vaccinul bazat pe tehnologia ARNm este utilizat in peste 160 de țari, inclusiv in Statele Unite, Pfizer urmarind sa fabrice peste 4 miliarde de doze in 2022, relateaza Hotnews.ro.Anul trecut, compania a produs 3 miliarde de doze de vaccin anti-Covid.Paxlovid, antiviralul Pfizer pentru tratarea…

- Criza de semiconductori a afectat foarte grav grupul Ford Motor. Compania intentioneaza sa suspende sau sa reduca productia la opt dintre fabricile sale din Statele Unite, Mexic si Canada, pe parcursul saptamanii viitoare, din cauza problemelor de aprovizionare cu semiconductori. Schimbarile au fost…

- Și Moderna anunța ca are in teste o varianta de vaccin pentru Omicron. Compania americana Moderna a anuntat ca a inceput testele clinice pentru o doza de rapel a unui vaccin conceput special impotriva variantei Omicron. Aceste teste vor include 600 de adulti, dintre care jumatate au primit deja doua…

- Olanda are o rata substanțiala de vaccinare. Dar lipsa unei politici ferme și constante pentru gestionarea pandemiei și atitudinea relaxata a guvernului, care s-a grabit in mai multe randuri sa ridice restricțiile mai ușoare, au adus-o in situația de a impune masuri foarte dure chiar de Sarbatori, scrie…

- Economia mondiala va depași pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari anul viitor, iar China va avea nevoie de ceva mai mult timp decat se credea pana cand va depași Statele Unite ca prima economie a lumii, se arata intr-un raport publicat duminica și citat de Reuters, potrivit Mediafax.…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unei prefinanțari in valoare de 920 de milioane de euro pentru Irlanda, cu scopul de atenua impactul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, asupra unor regiuni si companii dur lovite de acest eveniment, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Brexit-ul a avut un…