Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene care nu parasesc Bakhmut și au au sapat noi tranșee in incercarea de a ține in loc atacatorii ruși, in timp ce Statele Unite au declarat ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat vineri, in cadrul unei intalniri cu liderul Germaniei, scrie Reuters. Fii la curent…

- Armata rusa a bombardat intensiv, in ultimele 24 de ore, mai multe regiuni, din Sumi (nord) si pana in Herson (sud), acuza autoritati locale ucrainene, relateaza CNN, scrie NEWS.RO. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Mai multi martori care au depus marturie in fata unui mare juriu special care investigheaza eforturile lui Donald Trump de a schimba rezultatul alegerilor din 2020 ar putea sa fi mintit si sa fi comis sperjur, potrivit unui fragment al raportului publicat joi, scrie The Guardian. Fii la curent…

- Joe Biden, in varsta de 80 de ani, a declarat miercuri, ca "intentioneaza" sa candideze din nou in 2024, dar ca "nu a luat inca o decizie finala", intr-un interviu acordat canalului PBS, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele american Joe Biden a numit luni un emisar special pentru drepturile omului in Coreea de Nord, un post lasat vacant pe intreg mandatul fostei administratii Donald Trump, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multe documente clasificate din perioada in care presedintele Joe Biden era vicepresedinte au fost descoperite toamna trecuta intr-un birou privat, a declarat pentru CNN o sursa care are cunostinta despre acest fapt. Arhivele Nationale au sesizat Departamentul de Justitie pentru investigatii…

- Președintele american Joe Biden le-a transmis consilierilor sai sa se pregateasca pentru un anunț oficial legat de candidatura sa pentru un nou mandat in fruntea SUA, potrivit The Hill. Biden și-ar putea anunța intrarea in cursa pentru realegere la finalul lui ianuarie sau inceputul lui februarie.…