AILO – Aventuri în Laponia – din 20 martie în cinematografe Probabil stim ca exista o gramada de lucruri pe care nu le-am facut sau experiente pe care am vrea sa le traim din nou. Aceasta e povestea lui Ailo și incepe in aprilie, in inima Laponiei. Este o poveste despre cum s-a nascut, despre cum a crescut, si despre cum a fost iubit. Erou nostru, Ailo, este un pui de ren din Laponia. Sunt zeci de mii ca el in aceasta regiune! Coarnele renilor cresc mereu noi in fiecare an. Aceste animale sunt inzestrate cu tot ce trebuie pentru a supraviețui in mediul polar, blana lor le permite sa suporte temperaturi de -40°C și se pot mișca prin zapada datorita copitelor… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

