Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat duminica seara, la intoarcerea de la Teheran, ca s-a ajuns la o "solutie temporara" de trei luni pentru a mentine o supravegherea la un nivel "satisfacator", chiar daca inspectiile vor fi limitate,…

- Franta, Germania, Marea Britanie si Statele Unite au avertizat joi Iranul ca "orice decizie vizand limitarea accesului inspectorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA)", cum intentioneaza Teheranul, "ar fi periculoasa" si l-au invitat sa respecte termenii acordului nuclear din…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) se va deplasa la Teheran sambata, a anuntat miercuri ambasadorul Iranului pe langa aceasta organizatie, cu cateva zile inainte de intrarea in vigoare a suspendarii anumitor inspectii de catre republica islamica, relateaza AFP.…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a oferit sa mearga in Iran pentru a incerca sa "gaseasca o solutie", in contextul in care Teheranul intentioneaza sa limiteze accesul inspectorilor la anumite facilitati in viitorul apropiat, informeaza AFP preluat de agerpres.…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a oferit sa mearga in Iran pentru a incerca sa "gaseasca o solutie", in contextul in care Teheranul intentioneaza sa limiteze accesul inspectorilor la anumite facilitati in viitorul apropiat, informeaza AFP. …

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat luni ca Iranul a declansat procesul destinat producerii de uraniu imbogatit la 20% in uzina subterana de la Fordo, ceea ce inseamna o noua incalcare a acordului nuclear semnat in 2015, transmite AFP. 'Directorul general Rafael Mariano…

- Asasinarea, la sfarsitul lunii noiembrie, a cercetatorului iranian in domeniul nuclear Mohsen Fakhrizadeh, crima atribuita Israelului, a infuriat aripa dura de la Teheran, care a promis o riposta.

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…