- Un accident similar celui de la Cernobil este imposibil in prezent. Din punct de vedere tehnic, in ultimii 30 de ani, s-au facut imbunatațiri multiple la toate tipurile de reactoare. In ziua de azi, securitatea nucleara este prioritatea absoluta, toate masurile, standardele la nivel internațional, misiunile…

- Ucraina nu a detectat nicio modificare a nivelului de radioactivitate la centrala Zaporojie, a anunțat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA), dupa ce vineri a izbucnit un incendiu in urma bombardamentelor rusești. Incendiul nu a afectat echipamente „esențiale”, a adaugat AIEA. ⚡️This…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la centrala nucleara Energodar din regiunea Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, dupa ce fortele ruse au tras asupra uzinei, a relatat primarul orasului, Dmitri Orlov, pe in contul sau Telegram, informeaza EFE si Reuters. Conform NEXTA, pompierii nu puteau interveni…

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața la centrala nucleara de la Zaporijie, cea mai mare din Europa, dupa ce rușii au bombardat centrala. Incendiul a fost stins in cele din urma. Președintele Volodimir Zelenski acuza Moscova ca se folosește de teroarea nucleara, in timp ce AIEA a confirmat ca in zona…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat duminica aceasta ca un depozit de deseuri nucleare din Kiev a fost lovit in noaptea de sambata spre duminica de rachete, fara sa se produca pagube si fara sa fie detectate scurgeri radioactive, transmite EFE.Intr-un comunicat, directorul…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…