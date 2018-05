Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a reafirmat marti ca nu are ''niciun indiciu credibil al unor activitati desfasurate in Iran pentru dezvoltarea unui dispozitiv nuclear dupa 2009'', anunt ce survine in raspuns la acuzatii israeliene pe aceasta tema, relateaza AFP.



Un purtator de cuvant al AIEA a declarat pentru AFP ca Consiliul guvernatorilor "a anuntat ca a finalizat examinarea acestei probleme" dupa raportul care i-a fost prezentat in decembrie 2015.



Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat de asemenea marti ca acuzatiile…