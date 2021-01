Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat luni ca tara sa „nu va permite Iranului sa produca arme nucleare”, drept raspuns la anuntul regimului de la Teheran ca a inceput imbogatirea uraniului pana la 20 la suta.

- Iranul a reluat îmbogațirea uraniului la o puritate de 20% în cadrul unei instalații nucleare subterane, masura, care încalca prevederile acordului nuclear încheiat în 2015 cu marile puteri, fiind anunțata luni de guvernul de la Teheran, potrivit Reuters.Mutarea…

- Iranul a adus la cunostinta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) dorinta sa de a produce uraniu imbogatit la 20%, dincolo de pragul stabilit prin Acordul de la Viena din 2015, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei ONU, citat vineri de AFP. "Iranul a informat Agentia…

- Iranul a informat Agentia Internationala a Energiei Atomice cu privire la faptul ca urmeaza sa instaleze in curand ”cascade” suplimentare de centriguge de tip IR-2m - interzise prin Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian - la instalatia subterana de imbogatire a uraniului de la Natanz,…

- Iranul a instalat o prima cascada de centrifugi avansate la uzina subterana de imbogatire a uraniului Natanz, despre care acordul convenit de Teheran cu puterile occidentale stipuleaza ca poate fi utilizata doar pentru echipamentele IR-1 de prima generatie, arata un raport al Agentiei Internationale…

- Iranul a acumulat o cantitate de uraniu imbogațit de 12 ori mai mare decat cea permisa prin acordul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, a avertizat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (IAEA), o organizație internaționala inființata in 1957 sub egida ONU, scrie BBC.

- Iranul a informat anterior Agentia Internationala pentru Energie Atomica ca va transfera in subteran trei cascade de centrifugi pentru imbogatirea uraniului de la o centrala pilot supraterana de la situl nuclear Natanz, dupa ce un laborator suprateran a ars intr-un act aparent de sabotaj. Iranul a instalat…

- Autoritatile japoneze ar fi decis ca cele peste 1,2 milioane de tone de apa contaminata de la centrala nucleara de la Fukushima sa fie deversate in ocean, scrie The Guardian, care citeaza presa locala. Masura este contestata de grupurile ecologiste si de pescari, care spun ca aceasta decizie le va distruge…