- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a informat vineri in legatura cu o ‘intrerupere totala a energiei electrice’ in orasul ucrainean Energodar, unde se afla centrala nucleara Zaporojie, situatie care ‘pune in pericol siguranta operatiunilor’ centralei, relateaza AFP. ‘Este complet inacceptabil.…

- Aproximativ 200 de angajați ai centralei nucleare Zaporojie au fost rapiți și maltratați de forțele ruse, acuza Petro Kotin, președintele Energoatom, compania nucleara de stat a Ucrainei, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres . Intr-o declarație pentru grupul media german Funke, Kotin a spus ca…

- Ucraina a declarat ca a lovit o baza rusa din Energodar, in sudul tarii, nu departe de Centrala nucleara Zaporojie de unde acuza Rusia ca si-a scos armamentul inainte de inspectia echipei de la Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA). In acelasi timp, in contextul in care tarile din G7…

- Misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) la centrala nucleara Zaporojie a fost intarziata pe partea controlata de ucraineni a liniei frontului, relateaza CNN, care il citeaza pe Fredrik Dahl, purtatorul de cuvant al Agenției.

- Un accident la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie ocupata de Rusia ar fi mult mai grav decat dezastrele de la Cernobil sau Fukushima, a declarat luni ambasadorul ucrainean pe langa Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), in timp ce Moscova si Kievul se acuza reciproc de atacuri…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia armatei ruse, reprezinta cel mai periculos loc din Europa, a declarat, vineri, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk.…

- Grossi a mai subliniat ca AIEA trebuie sa mearga acolo „cat mai curand posibil” si ca situatia de la fata locului, sub controlul fortelor armate ruse, este „in mod evident insuportabila”. „AIEA este la curent cu informatiile recente din mass-media si din alte parti care indica o situatie in curs de…

- Conexiunea dintre centrala nucleara ucraineana din Zaporojie (sud-est), aflata sub control rusesc de la inceputul lunii martie, si Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), a fost restabilita, au anuntat autoritatile de la Kiev si AIEA. Legatura fusese pierduta in 30 mai, ''cind rusii au…