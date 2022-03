Stiri pe aceeasi tema

- Sistemele care monitorizeaza materialul nuclear la instalatiile de deseuri radioactive de la centrala nucleara dezafectata de la Cernobil, din Ucraina, care au fost capturate de fortele ruse luna trecuta, au incetat sa mai transmita date catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA),…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) afirma ca Ucraina a informat-o ca personalul de serviciu opereaza in continuare centrala din Zaporojie, dar ca acum se afla sub ordinele comandantului forțelor rusești de acolo.

- Un accident similar celui de la Cernobil este imposibil in prezent. Din punct de vedere tehnic, in ultimii 30 de ani, s-au facut imbunatațiri multiple la toate tipurile de reactoare. In ziua de azi, securitatea nucleara este prioritatea absoluta, toate masurile, standardele la nivel internațional, misiunile…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, a vorbit cu premierul Ucrainei Denis Smihal, cu autoritatea de reglementare in domeniul nuclear din Ucraina si cu operatorul despre “situatia serioasa” de la centrala nucleara Zaporojie, arata reprezentantii Agentiei,…

- Centrala de la Cernobil. Sursa foto: dreamstime.com Fizicianul Cristian Presura, cercetator la Philips Research Eindhoven, explica situatia de la Cernobil si faptul ca mai sunt 15 centrale nucleare active in Ucraina care reprezinta, de fapt, pericolul real. Iata ce a declarat omul de stiinta roman pentru…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc "distrugeri" la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…

- Ucraina a notificat Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) ca "forțele armate necunoscute" au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil, stația nu a fost avariata. Acest lucru a fost declarat joi de directorul general al Agenției, Rafael Grossi, a carui declarație este…