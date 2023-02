Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a inregistrat peste 40 de incidente semnificative care au afectat centralele nucleare ucrainene de la inceputul invaziei ruse, conform unui raport publicat joi, relateaza DPA.

- Inspectorii AIEA nu au gasit echipamente militare in centralele nucleare din Ucraina, a declarat marti in Parlamentul European directorul agentiei, Rafael Grossi, citat de Reuters, potrivit Agerpres.El a dezmintit astfel acuzatia adusa luni de serviciul de informatii externe al Rusiei, care a sustinut…

- Luni, serviciul de informatii externe al Rusiei (SVR) a acuzat Ucraina ca depoziteaza arme furnizate de Occident la centralele sale nucleare, relateaza Reuters , care precizeaza ca nu poate verifica afirmatia si ca Moscova nu a furnizat dovezi. Intr-un comunicat, SVR sustine ca lansatoarele de rachete…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), prezenta deja la centrala nucleara Zaporojie ocupata de armata rusa, va trimite in zilele urmatoare experti si la alte site-uri ucrainene si va tripla numarul acestora in urmatoarea perioada.Organismul ONU „va fi, in curand, desfasurat in mod permanent…

- Rafael Grossi, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), se va deplasa in Ucraina saptamana viitoare si va instala experti pentru monitorizarea situatiei la toate centralele nucleare, informeaza postul de televiziune CNN.

- Cel mai inalt oficial instalat de Moscova in regiunea ucraineana Zaporojie a declarat vineri, 23 decembrie, ca bombardamentele asupra centralei nucleare controlate de ruși din aceasta regiune ”aproape au incetat”, informeaza Reuters . Guvernatorul regional instalat de Rusia, Evgheni Balitski, a declarat…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica intenționeaza sa trimita in viitorul apropiat misiuni permanente la toate centralele nucleare din Ucraina. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmigal, dupa o intilnire cu directorul AIEA, Rafael Grossi, in timpul unei vizite la…