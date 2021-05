AIE: Vehiculele electrice şi energia regenerabilă vor avea nevoie de o creştere semnificativă a ofertei de minerale critice Un raport nou al organizatiei din Paris, intitulat ”Rolul mineralelor critice in tranzitia catre energia curata”, publicat miercuri, se concentreaza pe importanta nichelului, cobaltului, litiului, cuprului si elementele de pamanturi rare. Intr-un comunicat care insoteste raportul, AIE a subliniat cat de mult ar putea creste nevoia de aceste materiale in viitor. ”Perspectivele cererii si vulnerabilitatile ofertei variaza foarte mult in functie de mineral, dar nevoile generale ale sectorului energetic pentru minerale critice ar putea creste de pana la sase ori pana in 2040, in functie de cat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

