AIE: Sancţiunile impuse petrolului rusesc au ”efectul scontat” Embargoul Uniunii Europene asupra produselor petroliere rusesti a intrat in vigoare pe 5 februarie, bazandu-se pe plafonul de 60 de dolari al pretului petrolului implementat de marile economii ale G7 (Grupul celor sapte), la 5 decembrie. Bosoni, seful diviziei industriei si pietelor petroliere din cadrul AIE, a declarat pentru CNBC ca productia si exporturile de petrol rusesti s-au mentinut ”mult mai bine decat erau asteptarile”, in ultimele luni. Acest lucru se datoreaza faptului ca Moscova a reusit sa redirectioneze o mare parte din titeiul care mergea anterior in Europa catre noi piete din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

