In acest moment insa, piata petrolului este in deficit, iar stocurile scad ”intr-un ritm rapid”, a spus Toril Bosoni in marja unei conferinte de la Oslo. ”Stocurile globale de petrol sunt la niveluri scazute, ceea ce inseamna ca riscati o volatilitate crescuta daca exista surprize fie din partea cererii, fie din partea ofertei”, a adaugat ea. OPEC+ urmeaza sa ia in considerare daca sa faca reduceri suplimentare ale livrarilor de petrol atunci cand grupul se va reuni la sfarsitul acestei luni, au declarat trei surse OPEC+ pentru Reuters, dupa ce preturile au scazut cu aproximativ 16% de la sfarsitul…