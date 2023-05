Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie (AIE) nu se asteapta ca masurile G7 pentru a contracara evitarea plafonarii preturilor energiei ruse sa schimbe situatia aprovizionarii cu titei si produse petroliere, a spus directorul executiv al AIE, Fatih Birol, citat de Reuters, preluat de news.ro.G7, Uniunea…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia masuri drastice impotriva importurilor de carburanți indieni produși din petrol rusesc, a declarat șeful diplomației europne, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Financial Times, citat de CNN și Reuters.In ultimul an, dupa ce Moscova a declanșat invazia in Ucraina,…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat joi Rusia de amestec in afacerile interne ale tarii sale, ea dand ca exemplu apropiatele alegeri din regiunea Gagauzia, unde potrivit sefei statului moldovean multi dintre candidati sunt agenti rusi, transmite Reuters. In urma cu cateva zile, autoritatile…

- Uniunea Europeana a „pierdut” Rusia, din cauza poziției sale ostile, iar Moscova intentioneaza sa trateze cu Europa intr-o maniera dura daca va fi necesar, a avertizat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, intr-un interviu pentru publicatia rusa Argumenti i Fakti, publicat marți, 4 aprilie, citat…

- Comunitatea agențiilor de informații a SUA crede ca indivizi care au legaturi cu serviciile secrete rusești planuiesc sa organizeze proteste in Republica Moldova pentru a incerca sa organizeze o insurecție „fabricata” impotriva guvernului de la Chișinau, cu scopul final de a vedea instalata acolo o…

- Gazoductele Nord Stream din Marea Baltica urmeaza sa fie sigilate și inchise intrucat nu exista niciun plan imediat pentru repararea sau reactivarea lor, scrie agenția Reuters , citand mai multe surse familiare cu situația. Gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, fiecare alcatuit din doua conducte,…

- Țarile din Uniunea Europeana (UE) nu au reușit miercuri, 22 februarie, sa ajunga la un acord asupra noilor sancțiuni impotriva Rusiei, care ar trebui sa intre in vigoare vineri, cu ocazia implinirii unui an de cand a inceput invazia Moscovei in Ucraina, au declarat mai multe surse diplomatice de la…