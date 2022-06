Europa trebuie sa se pregateasca pentru situația in care Rusia va opri la iarna toate exporturile de gaze in regiune, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care a cerut guvernelor sa lucreze la reducerea consumului și sa nu inchida centralele nucleare, scrie The Guardian. Fatih Birol a spus ca reducerea livrarilor de gaze […] The post AIE: Europa trebuie sa se pregateasca pentru o oprire completa a livrarilor de gaze rusesti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .