AIE se asteapta ca pretul petrolului Brent sa aiba o medie de 71,50 dolari pe baril in acest an, a adaugat acesta. Pretul mediu anual al petrolului a trecut ultima data de peste 80 de dolari in 2014. AIE, cu sediul la Paris, a declarat marti ca o mare parte din cresterea ofertei urmeaza sa vina din Statele Unite. Un uragan a lovit principalul centru de productie si export din SUA de pe coasta Golfului la sfarsitul lunii august, dar productia din SUA a asigurat jumatate din cresterea productiei globale de petrol din luna trecuta. Dar AIE a afirmat in raportul sau lunar ca, in pofida cresterii respective,…