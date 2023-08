Aidizilelenoastre! Florin Tanasescu Noptile lui erau catran. Se uita-n tavan si exclama „Ai’ di viata mea!”. Cand se crapa de ziua, vorbea singur: „Vai si-amar de zilele mele!”. Satenii, milostivi, il intrebau „Ce-ai, ma?”. Si tot ei raspundeau: „Lu’ asta ori i-a fugit amanta, ori i-a murit pisica!”. Si l-au botezat Aidizilelemele. Nu-i vorba, era om de lume. La nunti, de exemplu, batea sarba de scotea scantei. Primea si dedicatii. Ca zicea lautarul: „Pentru domnul Aidizilelemele, melodia «Oooof, viata mea!»”. Boala asta cu exclamatul „Ai di zilele mele” s-a luat la tot satul. Era o chiraiala acolo, ca autoritatile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul ANM, Alina Șerban, susține ca Romania se va confrunta cu o vreme extrem de ciudata. Temperaturile sunt in creștere in weekend, dar in ambele zile vom avea furtuni pe arii extinse in mare parte a țarii. De asemenea, in București vremea va fi una ciudata, asta pentru ca sunt așteptate temperaturi…

- Federația Naționala a Producatorilor din Agricultura, Industria Alimentara și Servicii Conexe din Romania –,,PRO AGRO”, Liga Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania – ,,LAPAR” și Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – ,,UNCSV” au adresat un document de poziție Președintelui…

- Echipele masculina si feminina ale Romaniei au castigat medaliile de aur la Under-19, marti, la Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori de la Gliwice (Polonia ), iar bucuria de la final a fost de nedescris. Imediat dupa punctul castigator, baietii s-au strans in hora, au sarit de bucurie…

- O femeie care si-a strans de gat fetita de 4 ani, doar pentru a-l rani pe fostul sot aflat peste hotare si cu care se certa printr-un apel video, a fost condamnata cu suspendare. Initial, procurorii au vrut sa claseze cazul pe motiv ca Statul n-ar trebui sa cheltuie banii cu astfel de anchete.Scandaloasa…

- Crima din Gradina Botanica din Craiova a șocat anchetatorii. Detalii tulburatoare ies la iveala despre criminal. Tanarul in varsta de 17 ani este fiul unui polițist. Mario Alexandru F. este elev la Liceul Militar, din Craiova.Crima din Gradina Botanica - filmul tragediei care a șocat Romania Cum a avut…

- Guvernul va lansa in aceasta saptamana, in transparența decizionala, un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede limitarea pentru o perioada de 3 luni a adaosului comercial practicat de marile lanțuri alimentare la un numar de 14 produse alimentare de baza, au declarat surse guvernamentale pentru…

- Cum ajunge un om la suferința psihica? Cum ne putem ingriji de propria sanatate mintala? Cum facem fața problemelor din trecut care ne urmaresc pana in prezent și cum ne vindecam? Sunt intrebari pe care mulți dintre noi ni le punem aproape in fiecare zi. Iar raspunsurile pot sa apara abia dupa ce ințelegem…

- Cantareața Corina Bud (43 de ani) a fost prezenta pe Etihad și a sarbatorit calificarea lui Manchester City in finala Ligii Campionilor, victoria cu 4-0 la returul cu Real Madrid. Atmosfera de pe Etihad a depașit toate așteptarile in seara de miercuri. Printre susținatorii formației lui Pep Guardiola…