Stiri pe aceeasi tema

- Aida Parascan, in varsta de 39 de ani, acuza medicul care i-a monitorizat sarcina pentru faptul ca a fost nevoita sa nasca la 5 luni, pe cale naturala, fatul care se oprise din evoluție de patru saptamani. „Bebelușul incepuse sa se descompuna. Am intrat in stare de șoc”, a spus ea. Analizele pareau…

- Aida Parascan trece prin momente cumplite, asta dupa ce insarcinata in luna a cinea vedeta a pierdut copilul. Vedeta a facut primele declarații la Antena Stars, distrusa de durere dupa pierderea imensa. Viața ei i-a fost pusa in pericol

- Acum cateva luni, Aida Parascan ne dadea vestea cea mare cu zambetul pe buze. Chiar daca este o mama singura, vedeta a demonstrat intotdeauna ca este responsabila, iar atunci cand a aflat ca este insarcinata din nou, a fost unul din cele mai frumoase momente din viața ei. Din nefericire, Aida Parascan…

- Desi dintii de lapte sunt dinti temporari, ei fiind inlocuiti de dentitia definitiva pe masura ce un copil creste, rolul lor pentru dezvoltarea dintilor definitivi si nu numai este foarte important. Medicul stomatolog pediatru Larisa Caldarusa atrage atentia ca neglijarea dentitiei de lapte poate atrage…

- Dani Oțil abia așteapta sa devina tata, așa ca se pregatește intens pentru acest rol și chiar are și planuri de viitor. Astfel ca matinalul și-a propus sa iți creasca viitorul bebeluș in așa fel incat sa moșteneasca de la el pasiunea și dorința de a trai sub semnul adrenalinei. Ce ii va face Dani […]…

- Anita Radics este unul dintre cei mai activi voluntari ai Bisericii in Eparhia Caransebeșului. Ea a reușit impreuna cu ATOR Banatul de Munte sa fie un sprijin real persoanelor afectate de pandemie, dar in aceeași perioada a suferit o pierdere uriașa. Mama Anitei, preoteasa și asistent medical,…

- Andreea Raicu și-a deschis sufletul in timpul unui interviu acordat lui Mihai Morar, pe canalul lui de Youtube. Vedeta a recunoscut ca a luptat mult pentru a lasa in urma ranile dobandite in copilarie, momentele de singuratate. A invatat sa accepte, sa ierte si sa mearga mai departe. „O copilarie nefericita…

- Cristi Balaj (49 de ani) a dezvaluit ca a fost infectat cu coronavirus, iar primele simptome au aparut la o saptamana dupa ce a facut prima doza de vaccin. Fostul arbitru a povestit momentele cumplite prin care a trecut cand a fost infectat cu COVID-19. Cristi Balaj a fost internat la Institul Național…